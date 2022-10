Volvo C40 Recharge Test: Lust auf Schweden

Der Volvo C40 Recharge ist der schöne Bruder des XC40 Recharge und mit 408 PS genauso stark – Test Volvo C40 Recharge Pure Electric Twin Motor.



Erster Eindruck im Test

Einsteigen, hinsetzen, losfahren, einfacher geht´s nicht. Da, wo sich sonst im Volvo XC40 mit Verbrennungsmotor der Startknopf befindet (Test Volvo XC40 Recharge T5), sitzt im C40 Recharge eine Abdeckung. Gedrückt werden muss hier nix. Einfach da sein mit dem Chipschlüssel und los geht´s im Test. Einfacher und unbürokratisierter geht Autofahren kaum.

Was sagt der Hersteller über den Volvo C40 Recharge?



Bis 2025 soll die Hälfte aller verkauften Volvo Modelle mit einem reinen Elektroantrieb antreten und bis zum Jahr 2040 will der schwedische Hersteller zum klimaneutralen Unternehmen werden. Mit dem C40 Recharge Pure Electric, dem schönen Bruder des vollelektrischen XC40, macht sich Volvo auf den Weg in Richtung elektrische Zukunft.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Volvo C40 Recharge?



Das skandinavisch-reduzierte Interieur und das digitale Cockpit mit dem Hochformatbildschirm, dessen Format sich fürs 360-Grad-Rundumsichtsystem ideal eignet, schmeicheln dem Auge. Die verwendeten Kunststoffe unterstreichen den Eindruck von Hochwertigkeit.

Wer von anderen Volvo Modellen in den C40 Recharge Pure Electric umsteigt, fühlt sich schnell zuhause. Wer neu ist, erkundet zuerst sein Zuhause auf dem Touchscreen, auf dem es ans Drücken, Wischen und Scrollen geht.

Die Einbindung des Smartphone geht schnell. Der Google Sprachassistent, mit dem auch die Suche nach einer Ladestation gestartet wird, funktioniert im Test hervorragend. Der schneidige Harman Kardon Sound mit sattem Bass macht die Mitfahrt musikalisch.

1,90 Meter, alles OK

Und das Platzangebot? 4,44 Meter Länge lassen ähnliche Platzverhältnisse wie im 4,43 Meter langen XC40 Recharge erwarten (Fahrbericht Volvo XC40 Recharge Pure Electric) und 1,59 Meter Höhe (-6 cm) weniger Innenhöhe.

Das betrifft die zweite Reihe. In der ersten Reihe steht mit 104 Zentimeter Kopfraum sogar mehr als im XC40 Recharge zur Verfügung. In Reihe zwei sind es 93 statt 99 Zentimeter. Trotzdem klappt das Sitzen auf der Rückbank auch mit 1,90 Meter, wenn der Fahrer davor korrekt und nicht in Liegestuhlposition sitzt. Das riesige Panoramaglasdach bietet hier hinten im Fond die besten Ausblicke.

Der Kofferraum nimmt es mit 413 Liter Ladung auf. Das ist nur ein Liter weniger als im XC40 Recharge (414 Liter). Wenn die Sitzbanklehne flach gelegt wird, werden aus den 1.290 Liter eines XC40 Recharge 1.205 Liter. Auch kein großer Platzverlust. Im zusätzlichen Fach unter der Fronthaube, dem „Frunk“, kommen wie im XC40 Recharge die Ladekabel unter – praktisch.

Kofferraumvergleich

Im Konkurrenzvergleich steht der Volvo C40 Recharge damit gut da. Im etwas längeren Mercedes EQA 250 kommt mit 340 Liter Kofferraumvolumen weniger unter und in anderen süddeutschen E-SUVs, dem BMW iX3 (510 Liter), Mercedes EQC (500 Liter) und Audi e-tron (660 Liter), längenbedingt mehr.

Ahängerfahrt kostet Strom

Die maximale Zuladung liegt im Volvo C40 Recharge Pure Electric Twin Motor bei 435 Kilogramm, womit das zulässige Gesamtgewicht auf massige 2.620 Kilogramm steigt.

Reicht das Kofferraumvolumen für die Ladung nicht aus, darf am C40 Twin Motor ein Anhänger angekoppelt werden, der mit 1,8 Tonnen Gewicht 300 Kilogramm schwerer als der an einem einmotorigen C40 Recharge sein kann. Hänger ziehen schlägt beim Elektroauto aber noch massiver als beim Verbrenner auf den Verbrauch wegen des noch höheren Gewichts und Luftwiderstands.

Und die Sicherheit der Mitfahrer?

Volvo heißt auf Schwedisch sicher. Frei übersetzt. Schon seit Jahrzehnten. Den blicktechnisch unsicheren Heckbereich des C40 – schmale Scheiben, schmaler Ausblick – entschärfen das hervorragende 360-Grad-Rundumsichtsystem und die Rückfahrkamera.

Die „Advanced Driver Assistance“ (ADAS), die das Fahrzeugumfeld mit Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren überwacht, ermöglicht in Zukunft autonomes Fahren. Zu den weiteren Assistenten zählen der in die Lenkung eingreifende Spurhalteassistent, der Kreuzungsbremsassistent, das Notbremssystem und die Verkehrszeichenerkennung. Die arbeitet auch bei Volvo und im Test nicht mit 100 % Trefferquote. Der Vorschlag „60“ vor der Schule, wo 50 erlaubt ist, ist keine gute Empfehlung.