Honda e:Ny1 im Test: Voll und ganz auf e:

Der e:Ny1 ist als erstes Honda SUV kein Hybrid oder Plug-in-Hybrid, sondern voll und ganz auf „e:“ – Test Honda e:Ny1.

Erster Eindruck im Test des Honda e:Ny1

Das Komplizierteste am Honda e:Ny1 ist sein Name. Rein setzen, Startknopf drücken, schon legt der e:Ny1 mit dem Sound einer startenden S-Bahn los und offenbart auf den ersten Metern, dass er zu den stramm abgestimmten Kompakt-SUVs zählt.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Honda e:Ny1?

Die Raumnutzung unterliegt einem Traditionsauftrag. Die genialen „Magic Seats“ sind zwar Geschichte, aber der Honda e:Ny1 macht was aus den Metern bis zum Heck. Er baut mit 4,39 Metern um fünf Zentimeter länger als das Fond-Raumwunder Honda HR-V (Test Honda HR-V) und holt 2,61 Meter heraus zwischen den Achsen. Mit diesem Radstand und dieser Länge bietet das kompakte SUV gute Voraussetzungen für viel Raum. Vorne wie hinten.

Bequem zu viert

Vier sitzen bequem. Für fünf Personen ist der Honda e:Ny1 zugelassen, aber zwei genießen bei 1,79 Meter Breite mehr Schulterfreiheit auf der Sitzbank, nachdem die Hintertür über den elegant in die Dachsäule integrierten Türgriff geöffnet ist.

Das in der Topausstattung Advance Paket mit an den Start gehende Panorama-Glasdach schränkt die Kopffreiheit nicht ein dank manueller Steuerung und dem Sonnenrollo-Verzicht mit dem „Low-E“-Glas, das mit einer Spezialbeschichtung vor Infrarot- und UV-Strahlung schützt.

Auf der Sitzbank kommt man im Gegensatz zu den Plätzen vorne nicht in den Genuss der Sitzheizung, aber von großzügig Beinfreiheit. An den Außenposten der Bank lassen sich zwei Kindersitze isofixen. Nicht ganz so großzügig wie hier fällt der Platz hinter der Sitzbank im Gepäckraum aus.

Im Basismodell passt mit 361 Litern etwas mehr hinein in den Kofferraum als im e:Ny1 mit dem Advance Paket mit 344 Litern. Werden die Sitzlehnen der im Verhältnis 60:40 geteilten Rückbanklehne umgeklappt, sind es 801 und 784 Liter, wenn bis zur Fensterunterkante gepackt wird. 1.176 und 1.136 Liter passen hinein, wenn bis unters Dach geladen wird.

Dies genügt zumeist im Familienalltag, auch wenn in anderen Kompakt-SUVs etwas mehr geht. Ein Peugeot e-2008 packt trotz neun Zentimeter kürzerer Karosse hinten 434 bis 1.467 Liter ein (Fahrbericht Peugeot E-2008).

Keine Anhänger, aber Fahrräder

Mit zu viel Zuladung sollte man dem Honda e:Ny1 nicht kommen. Das SUV steht mit 1.730 kg Gewicht auf der Waage. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 2.080 kg. Damit dürfen nur 350 kg an Mensch und Ladung transportiert werden – Zumeist reicht´s, üppig Zuladung ist’s trotzdem nicht.

Die maximale Dachlast liegt wie die maximale Anhängelast bei null Kilo. Positiv aber: Keine Anhänger dürfen transportiert werden, aber Fahrräder. Ein Fahrradträger aus dem Zubehörhandel für zwei oder drei Räder darf am Ende des Honda e:Ny1 installiert werden.