Toyota bZ4X Test: bZwas?

Der bZ4X war 2022 das erste Elektrofahrzeug von Toyota. Und was für eines. Im Sommer 2025 kommt der überarbeitete Toyota bZ4X – Test Toyota bZ4X.

Erster Eindruck im Test des Toyota bZ4X

„Wie heißt Dein Auto?“, fragt mich mein Nachbar. „Keine Ahnung“, antworte ich. Als Fahrer eines bZ4X wird einem das über das Auto reden nicht leicht gemacht. „bZ“ steht für „beyond Zero“ und null Emission. Die „4“ ist der Platzhalter für die Fahrzeuggröße. Das „X“ markiert den Allradantrieb. Genial? Dämlich? Wer hat sich das ausgedacht? Gut, andere kommen auch auf tolle Ideen. Schon mal was von e:Ny1 gehört? Nein, dies ist nicht mein neues Passwort mit mindestens einer Zahl und einem Großbuchstaben, sondern ein hübscher Elektro-SUV von Honda.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Toyota bZ4X?

Man denkt an den Toyota RAV4, wenn man den Toyota bZ4X das erste Mal erblickt. Gegen den Trend der sanften Rundungen setzt der auf Kantigkeit. Aber das in flach. Im Gegensatz zum stattliche 1,74 Meter hohen RAV4 (Fahrbericht Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid) und seinem Zwillingsbruder von Suzuki (Test Suzuki Across Plug-in-Hybrid), duckt sich der Toyota bZ4X auf 1,60 Meter ab. Trotz Batterie im Fahrzeugboden.

Und dann macht der bZ4X etwas aus seinen 4,69 Metern. Schon der RAV4 zählt zu den geräumigen Fahrzeugen. Aber der bZ4X, der auf der e-TNGA-Plattform basiert, hat ihm die Vorteile seines Elektroauto-Packages voraus. Der lange Radstand schafft zudem viel Raum zwischen den Achsen. 2,85 Meter sorgen für reichlich Platz auf den Plätzen.

Auf den Vordersitzen sitzt man bequem, aber strikt voneinander getrennt. Breitbeiniges Macho-Sitzen stößt hier an die Grenzen. Warum ist die Konsole so breit? Ganz einfach, weil der Toyota bZ4X kein Handschuhfach besitzt. Der Platz des Handschuhfachs wird von der Klimaanlage okkupiert. Also kommt alles in der Mittelkonsole und in den großzügigen Fächern in der Türverkleidung unter. An Anschlüssen ist ebenso gut vorgesorgt mit zwei USB-Ports und einer 12-V-Steckdose. Die Ladeschale unter der Klappe im Klavierlackdress nimmt das Smartphone zum induktiven Aufladen sicher auf.

Im Fond wird überdurchschnittlich viel Platz vor den Kniespitzen geboten, auch wenn die Füße bei tief sitzendem Fahrer nicht mehr unter den Vordersitz passen. Kein Problem, direkt hinter der Barrikade wird überreichlich Platz für die Füße geboten.

Hose bleibt sauber

Praktisch neben dem vielen Platz für lange Beine ist: Die Hose bleibt sauber. Steigt man aus dem Toyota bZ4X wieder aus, wenn der abseits der Straße im Schlamm unterwegs war, bleiben die Hosenbeine sauber, weil die Türschweller von den darüber greifenden Türen vor Verschmutzung geschützt werden.

Und die Multimedia im Fond? Das Smartphone ist flott über Apple CarPlay oder Android Auto ins System eingebunden. Zwei USB-C-Anschlüsse, mit denen das Tablet oder Smartphone geladen werden können, finden sich am hinteren Ende der Mittelkonsole. Die Schalter der Sitzheizung für die äußeren Plätze der Bank (Serie im Lounge) befinden sich ebenfalls hier.

Die Lehne der Bank lässt sich neigen, aber nicht verschieben. Im Toyota bZ4X fällt das praktische Beinfreiheit oder Laderaumlänge variieren aus. Und wie klappt’s im bZ4X mit dem Kinderwagen, der Sportausrüstung, den Reisekoffern und den Ladekabeln?

Einen Frunk für die Ladekabel besitzt der Toyota bZ4X nicht, denn vorne beschlagnahmt der Motor den Platz. 465 bis 495 Kilogramm Zuladung sind im Zweitonner möglich, was im Alltag zumeist dicke reicht. Der Kofferraum fällt von den Litern mit 452 zwar durchschnittlich aus, aber nicht vom Packgefühl: tiefe Ladekante, breite Ladeöffnung, mit beinahe 80 Zentimetern Ladehöhe relativ hoch zu bepacken.

Praktisch

Der herausnehmbare Kunststoffboden schützt den Teppichboden darunter vor Verschmutzung. Die Gepäckraumabdeckung ist sehr einfach und schnell abzubauen und wieder zu befestigen. Die Ladekabel finden unter dem Kofferraumboden Platz. Anhänger ziehen gelingt mit dem bZ4X auch. In der Frontantriebsvariante mit bis zu 750 kg Anhängelast. Mit Allradantrieb ist in Kürze das Doppelte möglich.