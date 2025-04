Lexus LBX Test: Das Lexuschen

Der LBX gibt den Lexus Hybrid in klein und fein. Mit 4,19 Metern und Luxus ganz Lexus? Test Lexus LBX.

Erster Eindruck im Test des Lexus LBX

Der LBX ist das kompakteste Modell von Toyotas Nobelmarke. Mit 4,19 Meter Länge, 1,83 Meter Breite und 1,55 Meter Höhe gibt er den Luxus-SUV im Kompaktformat. Zielgruppe: Junge Menschen ohne bisherigen Bezug zur Marke und Zweitwagensucher. Die Investition in den Kompakten fällt für Lexus-Verhältnisse niedrig aus. Ab 33.000 Euro sitzt man in der Basisvariante des Lexuschen.

Was sagt der Hersteller über den Lexus LBX?

Der LBX ist das erste Lexus Modell, das im Werk Iwate im Osten Japans gefertigt wird. Dieser Standort profitiert von den Investitionen der Toyota Motor Corporation beim Wiederaufbau einer Region, die durch das schlimme Tohoku-Erdbeben und den dadurch ausgelösten Tsunami im März 2011 verwüstet wurde.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Lexus LBX?

„Wie geht die Tür auf?“. Diese Frage kriegt man im Lexus LBX oft gestellt. Die Lexus-Türen sind innovativ. Aber wie es manchmal so mit Innovationen ist: Der Mensch ist es manchmal nicht. Der Türöffner des elektromechanischen „E-Latch“- Türentriegelungssystems will gedrückt werden. Vorteil des Systems: Im Fahrzeug findet sich ein Tür-zu-Schalter an jeder Tür, die ohne mechanisches Geräusch schließt.

Die Vordersitze besitzen die Qualitäten, die man im Lexus erwartet. Man fühlt sich gut aufgenommen im Sitzpolster und erhält gute Abstützung im Bereich der Schulterblätter. Die Sitzposition ist hoch, der Sitz nicht ganz tief zu stellen für einen Fahrer, der 1,90 Meter misst.

Die Mittelkonsole hält genug Ablagen bereit und ist schön schmal. Die untere Ablage, in der sich eine 12-Volt-Steckdose und einer von bis zu fünf USB-C-Anschlüssen befindet, taugt fürs Verstauen kleiner Dinge. Das Handschuhfach ist ein von oben beladbares, durchschnittlich großes, gut nutzbares.

Neben dem volldigitalen 12,3-Zoll-Kombiinstrument neigt sich der 9,8-Zoll-Touchscreen nach hinten. Hier läuft alles auf, was Navigation, Multimedia, Telefon und Fahrzeugeinstellungen betrifft. Die Navi wird aus der Cloud und in Echtzeit gespeist.

Über „Meine Einstellungen“ können für bis zu drei Nutzer die bevorzugten Multimediaeinstellungen und weitere Einstellungen gespeichert und abgerufen werden. Der Nutzer wird über den Chip des Schlüssels, über das Smartphone oder über den Fahrermonitor per Gesichtserkennung erkannt.

Da steckt Musik drin

Die Smartphone-Integration geschieht über Apple CarPlay drahtlos, aber nicht über Android Auto. Zeitgemäßer sind die Over-the-Air-Software-Updates und die Aktivierung der Klimaanlage über die Smartphone-App.

Wer das Mark Levinson Audiosystem mit 13 Lautsprechern samt 22,4-cm-Subwoofer statt des serienmäßigen Audiosystems mit sechs Lautsprechern wählt, trifft eine gut Wahl und hat 4.350 Euro für das auch mit viel Assistenz aufwartende „Safe & Sound Paket“ gezahlt.

Die Rücksitze sind etwas höher angeordnet als die Vordersitze, um allen Passagieren im LBX eine gute Sicht zu ermöglichen. Als Mittelgroßer sitzt man hier gut. Als Kind sowieso. Die hinteren Kopfstützen fahren hoch genug aus, aber einem 1,90-Meter-Typen bringt’s nichts. Er eckt vorne und oben an. Vorne mit den Knien am Vordersitz und mit dem Kopf am Dachhimmel.

Heikler Ausstieg

Und was beim Aussteigen auffällt: Ein schmaler hinterer Türausschnitt ist im 4,20-Meter-Format normal. Dass man durch die sehr breite Verkleidung der C-Säule beim Ausstieg an einer befahrenen Straße von sich nähernden Fahrzeugen durch den vielen Kunststoff im Blick aber nichts sieht, ist suboptimal.

Man muss wieder etwas nach innen rücken und dann durchs schmale Heckfenster schauen. Erst dann klappt der Ausstieg sicher. In solchen Momenten lernt man den (im Basismodell leider nicht erhältlichen) Ausstiegsassistenten zu schätzen.

Beinfreiheit vs. Kofferraum

Was an Beinfreiheit hinten weniger zur Verfügung steht, steht an Ladefläche mehr zur Verfügung. 402 und 317 Liter passen in den Kofferraum der Frontantriebs- und Allradvariante. Wird die im Verhältnis 60:40 geteilte Rückbanklehne umgeklappt, sind hinter der recht hohen Ladekante und unter elektrisch öffnenden Heckklappe bis zu 994 Liter zu verstauen. Und sonst? Die praktische, weil den Teppich vor Verschmutzung schützende Kunststoffabdeckung lässt sich unter dem Ladeboden verstauen. Anhänger ziehen ist bis 750 kg Anhängelast möglich.