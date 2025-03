BMW 520d xDrive Touring: Pro Familie

Warum sich die meisten 5er-Kunden für den Touring entscheiden, offenbart sich auch in der sechsten Generation des 5er Kombis – Test BMW 520d xDrive Touring.

Erster Eindruck im Test des BMW 520d xDrive Touring

Die 5er-Kombiversion ist stattliche 5,06 Meter lang. Im Fahrgefühl ist es ein guter Meter weniger. Der Grund gibt die Richtung vor: die Integral-Aktivlenkung. Klingt wie ein Aktivprogramm. Und so geht’s damit um die Kurven. Die im 520d xDrive Touring optionale Allradlenkung lässt die Hinterräder mit bis zu 2,5 Grad mitlenken. Bei langsamem Tempo in entgegengesetzter Richtung zu den Vorderrädern. Das verbessert das Ein- und Auslenken in engen Kehren und reduziert den Wendekreis von 12,4 auf 11,8 Meter.

Bei hohem Tempo lenkt die Integrallenkung in der gleichen Richtung wie die Vorderräder, was für mehr Spurstabilität sorgt. Deshalb gibt’s schon nach nur ein paar Kilometern Fahrt im 5er Kombi einen ersten Tipp: Integrallenkung, was sonst?

Was sagen die Mitfahrer im Test über den BMW 520d xDrive Touring?

Genauso lang, aber mehr Platz als in der 5er Limousine – Touring steht in München für mehr Variabilität und eine längere Ladefläche mit niedriger Ladekante. Das manifestiert sich im 5er Touring mit der im Vergleich zur Limousine höheren und breiteren Ladeöffnung und am tiefen Laderaumende. Auf den zweiten Blick offenbart sich aber noch anderes im Vergleich mit der 5er Limousine.

Spielen sie Basketball und sind sie der Slam Dunker der Mannschaft? No problem. Die sechste Generation des BMW 5er Touring misst vom Asphalt bis zur Haifischantenne 1.515 Millimeter. Da bleibt viel Platz unter dem Dach.

Stolze 1.033 Millimeter sind es bis zum Dachhimmel. Das entspricht dem Kopfraum der Limousine, aber dahinter wird mehr Kopfraum geboten als unter dem Limousinendach, das sich hinten elegant absenkt. 27 Millimeter mehr Platz über dem Kopf. 996 statt 969 Millimeter. Damit reicht die Kopffreiheit gefühlt bis zwei Meter Körperlänge.

Mehr Höhe ist notwendig, weil der 5er Touring auch mit reinem Elektroantrieb und der Batterie im Fahrzeugboden unterwegs ist. Davon profitiert die Sitzposition. Wer höher sitzt, sitzt gesünder. In bequemen, beheiz- und belüftbaren Sportsitzen mit sich im Sportmodus für mehr Seitenhalt aufplusternden Sitzwangen.

Zwischen den Vordersitzen finden sich reichlich Ablagen, vom großen Mittelkonsolenfach bis zu den zwei rutschgesicherten Flächen der induktiven Ladestation fürs Smartphone.

Seine hohe Tauglichkeit für den Familienbetrieb beweist der 5er Kombi auch im Gepäckraum. Egal ob zwei Erwachsene und zwei Kinder oder vier Erwachsene mitfahren, zu viert reist man im 520d xDrive Touring bequem und mit reichlich Platz fürs Gepäck.

Thema Gepäckraum

Die Heckklappe öffnet sich elektrisch. Eine 12V-Steckdose findet sich im Gepäckraum. Ablagenetze stehen rechts und links zur Verfügung. Die Gepäckraumabdeckung lässt sich ordentlich unter dem Ladeboden verstauen. Sie ist sehr leicht abnehmbar und genauso flott wieder zu befestigen.

Und die Kofferraumliter? Klar, es sind mehr als in der Limousine. In der 5er Limousine misst der Kofferraum 520 Liter. Im Laderaum des 520d xDrive Touring kommen 570 Liter und 1.700 Liter bei flach gelegter Sitzbanklehne unter. Die maximale Zuladung von 660 kg reizt man nicht so schnell aus. 100 kg davon dürfen auf dem Dach transportiert werden. Genügt dies nicht, kommt der Rest in den Hänger, der als ungebremstes Exemplar 750 kg und als gebremstes bis zu 2.000 kg wiegen darf.

Familiengerechtes Infotainment

Aber nicht nur fürs Gepäck ist im 5er Touring familiengerecht vorgesorgt. Wird das Extra „Travel & Comfort“ bestellt, lassen sich an der Rückseite der Vordersitze per Steckkupplung Tablets befestigen – gut auf langen Reisen für gelangweilte Kids (und geplagte Eltern). Mit der Innenraumkamera und ihren per QR-Code aufs Smartphone übertragbaren Videos lassen sich die Kinder genauso bespaßen wie mit der optionalen Spieleplattform „AirConsole“. Gespielt wird gemeinsam über das Smartphone auf dem „Curved Display“.

Gute Kurve

BMWs „Curved Display“ kennt man bereits vom BMW i4 (Test BMW i4 M50 xDrive) und vom neuen BMW 1er und 2er Gran Coupé. Hinter dem unten abgeflachten Lenkrad, dessen Bedienfelder Feedback geben, verläuft eine durchgehende digitale Displayfläche von der Fahrer- zur Beifahrerseite. Diese setzt sich sehr ansehnlich aus einem 12,3 Zoll großen Instrumentendisplay und einem 14,9 Zoll großen Touchscreen zusammen.

Die Bedienung erfolgt per Touch, über das Lenkrad, den iDrive-Controller, die souveräne Sprachbedienung oder die Gestensteuerung. Mit der lässt sich mit einem Zeigerfingerdreh in der Luft die Lautstärke regeln. Das Bedienen gelingt fast immer gut, manchmal nach etwas Einarbeitung ins umfangreiche Infotainment.

USB-C-Anschlüsse stehen vorne wie hinten zur Verfügung. Das Smartphone, das sich induktiv laden lässt, wird kabellos über Apple CarPlay oder Android Auto ins Infotainment eingebunden. Serienmäßig sorgen zwei Antennen im 5er Touring für guten Empfang, optional sogar vier 5G-Mobilfunkantennen. Mit dem Soundsystem von Bowers & Wilkins mit 18 Lautsprechern oder dem von Harman Kardon mit 12 Lautsprechern tut man den Ohren Gutes.