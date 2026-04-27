Polestar 3 Test: Gepolt auf SUV

299 PS Leistung im 2,4 Tonnen schweren elektrischen SUV Polestar 3. Wie weit geht es mit 111 kW? Test Polestar 3 Long Range Single Motor.

Erster Eindruck im Test des Polestar 3

Der Polestar 3 fährt sich komfortabler als der Polestar 2. Nur Fugen und Rillen kommen trocken bei Langsamfahrt. Der Langstreckenkomfort ist äußerst angenehm. Auch wegen dem riesigen Akkupack mit 111 kWh Kapazität und neuer 800-Volt-Technik. Reichweitenangst und Kaffeepausenzwang: Vergangenheit.

Was sagt der Hersteller über den Polestar 3?

Das Modelljahr 2026 markiert einen Technologiesprung für den Polestar 3. Der 800-Volt-Upgrade ermöglicht schnelleres Laden mit bis zu 350 kW. In 22 Minuten ist die Batterie von 10 auf 80 % geladen – über 25 % schneller als im 2025er Jahrgang, den wir im Test fahren.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Polestar 3?



Der Polestar 3 hat nicht nur Klasse, sondern Format. Mit 4,90 Meter Länge überragt das SUV die Polestar 2 Limousine (4,61 Meter) und Polestar 4 Limousine (4,84 Meter). Die 1,97 Meter Breite lassen Polestars 3er aus der Heckansicht bullig auf der Straße stehen. Das sorgt aber dafür, dass er mit 2,12 Metern Realbreite (mit ausgeklappten Spiegeln) nicht mehr in meiner Garage parkt.

Willkommen in der Lounge

Von der bulligen Breite profitiert neben der Optik auch das Sitzgefühl. Das Sitzen im Fond hat Lounge-Charakter. Ein Nebeneffekt der tiefen Sitzposition (wenig Oberschenkelauflage) schmälert den Sitzkomfort nur wenig. Die tiefe Sitzposition ist bequem und schafft Platz in Richtung Dach. Auch mit 1,90 Meter Körpergröße bleiben so noch gefühlt etwa zehn Zentimeter bis zum Glasdach, das sich eindrucksvoll über die Köpfe der Fondpassagiere spannt.

Mit 2,99 Metern ist der Radstand üppig und damit auch die Beinfreiheit. Auch wenn ich in der Sitzbankmitte Platz nehme, sitze ich im Polestar SUV, leicht erhöht und die härter gepolsterte Armlehne im Rücken, noch bequem. Klimatisiert von der 3-Zonen-Klimaautomatik über die Düsen in den Dachsäulen und am Ende der Mittelkonsole. Hier finden sich zwei USB-C-Anschlüsse und die Schalter für die Sitzheizung – willkommen in der Lounge.

Polarkreis im Markennamen

Die Sitzheizung der vorderen Sessel ist wie die Lenkradheizung 3-stufig regelbar und spricht schnell an. Nicht umsonst trägt der Polestar 3 den Polarkreis im Markennamen. Die Ellbogen parken optimal auf den Türarmlehnen und auf der Armablage auf der breiten Mittelkonsole. Auch das fixiert die Vornesitzer fein im Sitzkissen.

Ablagen drumherum sind reichlich vorhanden. Etwa die im Tiefparterre der Mittelkonsole oder im tiefen Mittelkonsolenfach. Die Notfall-Tür-zu-Taste findet sich nicht nur auf der Fahrer-, sondern auch auf der Beifahrerseite. Die Kindersicherung wird unten auf dem Touchscreen im Shortcut-Menü aktiviert. Man steigt gerne ein, aber wie wieder aus? Türöffner? Ganz vorne am Türgriff, aber durch die dunkle Farbe nicht gleich zu erkennen – Punktabzug in einem, der als sicherstes Fahrzeug der oberen Mittelklasse 2025 beste Noten im Euro NCAP Crashtest erhielt.

Steht den Familienalltag

Die Ladekante baut hoch. 79 Zentimeter hoch. Der Gepäckraum nicht. Das lässt die Form schon erkennen. So geräumig wie in einem Volvo geht das hier nicht zu Ende: 484 Liter Kofferraumvolumen sind nicht viel fürs Format. Trotzdem steht dieses Ladekonzept den Familienalltag.

Die Ladekabel landen vorne im 32 Liter großen Frunk. Der Laderaum hinten baut breit und tief. Verzurrhaken und eine 12V-Steckdose finden sich am Rande des Kofferraums und ein tiefes, großes Fach unter dem Ladeboden. Die solide Laderaumabdeckung ist schnell ausgebaut und aus dem Umklappen der Sitzbanklehne, bei dem die Kopfstützen automatisch einklappen, resultiert ähnlich flott ein 1.411 Liter großer Laderaum.

Da steckt Musik drin

Beschallt das elegante Bowers & Wilkens Soundsystem den Innenraum, das mit dem „Plus-Paket“ inklusive ist, steckt mit den 25 Lautsprechern und dem stimmigen Abbey-Road-Studio-Sound Musik drin im Polestar 3.