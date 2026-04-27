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Polestar 3 Test: Gepolt auf SUV

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299 PS Leistung im 2,4 Tonnen schweren elektrischen SUV Polestar 3. Wie weit geht es mit 111 kW? Test Polestar 3 Long Range Single Motor. 

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: Felgen mit Winterreifen

Erster Eindruck im Test des Polestar 3

Der Polestar 3 fährt sich komfortabler als der Polestar 2. Nur Fugen und Rillen kommen trocken bei Langsamfahrt. Der Langstreckenkomfort ist äußerst angenehm. Auch wegen dem riesigen Akkupack mit 111 kWh Kapazität und neuer 800-Volt-Technik. Reichweitenangst und Kaffeepausenzwang: Vergangenheit. 

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: in Kühlergrillhöhe geschlossene Frontpartie und ScheinwerferPolestar 3 Long Range Single Motor Test: Luftzufuhr oder eine Art Frontspoiler vorne auf der MotorhaubePolestar 3 Long Range Single Motor im Testbericht

Was sagt der Hersteller über den Polestar 3?

Das Modelljahr 2026 markiert einen Technologiesprung für den Polestar 3. Der 800-Volt-Upgrade ermöglicht schnelleres Laden mit bis zu 350 kW. In 22 Minuten ist die Batterie von 10 auf 80 % geladen – über 25 % schneller als im 2025er Jahrgang, den wir im Test fahren.

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: sehr breites Heck und HeckleuchtenPolestar 3 Long Range Single Motor im Test: liegt gut, fährt gut, fährt nur mit Strom

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Polestar 3?

Der Polestar 3 hat nicht nur Klasse, sondern Format. Mit 4,90 Meter Länge überragt das SUV die Polestar 2 Limousine (4,61 Meter) und Polestar 4 Limousine (4,84 Meter). Die 1,97 Meter Breite lassen Polestars 3er aus der Heckansicht bullig auf der Straße stehen. Das sorgt aber dafür, dass er mit 2,12 Metern Realbreite (mit ausgeklappten Spiegeln) nicht mehr in meiner Garage parkt. 

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: vorne sitzen auf den Vordersitzen, bequem, mit Sitzheizung und vielen VerstellmöglichkeitenPolestar 3 Long Range Single Motor Test: unten sitzen auf der Sitzbank. Breite Armlehne, viel Beinfreiheit.

Willkommen in der Lounge

Von der bulligen Breite profitiert neben der Optik auch das Sitzgefühl. Das Sitzen im Fond hat Lounge-Charakter. Ein Nebeneffekt der tiefen Sitzposition (wenig Oberschenkelauflage) schmälert den Sitzkomfort nur wenig. Die tiefe Sitzposition ist bequem und schafft Platz in Richtung Dach. Auch mit 1,90 Meter Körpergröße bleiben so noch gefühlt etwa zehn Zentimeter bis zum Glasdach, das sich eindrucksvoll über die Köpfe der Fondpassagiere spannt.

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: tiefes Fach zwischen den VordersitzenPolestar 3 Long Range Single Motor Test: armlehne der Sitzbank mit ausklappbaren Becherhalter

Mit 2,99 Metern ist der Radstand üppig und damit auch die Beinfreiheit. Auch wenn ich in der Sitzbankmitte Platz nehme, sitze ich im Polestar SUV, leicht erhöht und die härter gepolsterte Armlehne im Rücken, noch bequem. Klimatisiert von der 3-Zonen-Klimaautomatik über die Düsen in den Dachsäulen und am Ende der Mittelkonsole. Hier finden sich zwei USB-C-Anschlüsse und die Schalter für die Sitzheizung – willkommen in der Lounge.

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: und Luftaustrittsdüsen hinten in der Dachsäule. Klimatisierung hinten

Polarkreis im Markennamen

Die Sitzheizung der vorderen Sessel ist wie die Lenkradheizung 3-stufig regelbar und spricht schnell an. Nicht umsonst trägt der Polestar 3 den Polarkreis im Markennamen. Die Ellbogen parken optimal auf den Türarmlehnen und auf der Armablage auf der breiten Mittelkonsole. Auch das fixiert die Vornesitzer fein im Sitzkissen.

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: Parkassistent Anzeige auf dem Instrumenten Display hinter dem LenkradPolestar 3 Long Range Single Motor Test: Bild der Kameras auf dem Bildschirm, gesplittetes Bild oben und unten. Aus der Vogelperspektive und Front oder Heck KameraPolestar 3 Long Range Single Motor Test: auf dem Bildschirm wird vom Kamera System nicht nur die 360 Grad Vogelperspektive beim parken angezeigt, sondern auch der Abstand in Zentimetern zum Vordermann oder Hindernis

Ablagen drumherum sind reichlich vorhanden. Etwa die im Tiefparterre der Mittelkonsole oder im tiefen Mittelkonsolenfach. Die Notfall-Tür-zu-Taste findet sich nicht nur auf der Fahrer-, sondern auch auf der Beifahrerseite. Die Kindersicherung wird unten auf dem Touchscreen im Shortcut-Menü aktiviert. Man steigt gerne ein, aber wie wieder aus? Türöffner? Ganz vorne am Türgriff, aber durch die dunkle Farbe nicht gleich zu erkennen – Punktabzug in einem, der als sicherstes Fahrzeug der oberen Mittelklasse 2025 beste Noten im Euro NCAP Crashtest erhielt. 

Polestar 3 Long Range Single Motor Frunk: das Fach unter der Fronthaube für die Ladekabel

Steht den Familienalltag

Die Ladekante baut hoch. 79 Zentimeter hoch. Der Gepäckraum nicht. Das lässt die Form schon erkennen. So geräumig wie in einem Volvo geht das hier nicht zu Ende: 484 Liter Kofferraumvolumen sind nicht viel fürs Format. Trotzdem steht dieses Ladekonzept den Familienalltag.

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: tiefes, gut nutzbares Fach im Kofferraum, unter dem Ladeboden für die LadekabelPolestar 3 Long Range Single Motor Test: Kofferraum und Gepäck Raum. Lade Kante, Tiefe und Länge, Breite und Höhe. Gepäckabdeckung

Die Ladekabel landen vorne im 32 Liter großen Frunk. Der Laderaum hinten baut breit und tief. Verzurrhaken und eine 12V-Steckdose finden sich am Rande des Kofferraums und ein tiefes, großes Fach unter dem Ladeboden. Die solide Laderaumabdeckung ist schnell ausgebaut und aus dem Umklappen der Sitzbanklehne, bei dem die Kopfstützen automatisch einklappen, resultiert ähnlich flott ein 1.411 Liter großer Laderaum.

Polestar 3 Long Range Single Motor Test: zentraler Lautsprecher des Bowens Wilkenson Soundsystem zentral auf dem ArmaturenbrettPolestar 3 Long Range Single Motor Test: Viel Beinfreiheit auf der Sitzbank und eigene Klimatisierung und Temperatur einstellen und zwei USB C AnschlüssePolestar 3 Long Range Single Motor Test: Seitenansicht

Da steckt Musik drin

Beschallt das elegante Bowers & Wilkens Soundsystem den Innenraum, das mit dem „Plus-Paket“ inklusive ist, steckt mit den 25 Lautsprechern und dem stimmigen Abbey-Road-Studio-Sound Musik drin im Polestar 3.

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