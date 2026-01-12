Autotest

Ford Capri Extended Range RWD Test: Familiencapri

Der Ford Capri mit fünf Türen, fünf Sitzplätzen, großem Kofferraum, VW-Technik und rein elektrisch – echt Capri? Test Ford Capri Extended Range RWD.

Ford Capri Extended Range RWD Test: Seitenansicht

Erster Eindruck im Test des Ford Capri

Capri, da war was. Die Insel, das Eis, das Auto. Zwischen 1968 und 1986 lief der Ford Capri in zwei Generationen in England und Deutschland als Coupé vom Band. Der Capri I und II konkurrierten mit dem Opel Manta und VW Scirocco. Der Ford Capri Serie III ist von ganz anderem Kaliber. Als Limousine fällt er geräumiger aus als der lediglich 4,19 Meter lange, 1,65 Meter breite und 1,29 Meter hohe erste Capri

Ford Capri Extended Range RWD Test: Front und Scheinwerfer

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Ford Capri? 

Familie komm doch – 4,63 Meter lang, 1,87 Meter breit und 1,63 Meter hoch stellt der neue Capri die Coupéahnen raumtechnisch mit fünf Türen, fünf Sitzplätzen und großem Kofferraum in den Raumschatten.

Ford Capri Extended Range RWD im Test

Capri versus Explorer

Mit seiner Heckpartie präsentiert sich der neue Capri, auf den Spuren der Ahnen, sportiver als der Ford Explorer und bei gleicher Breite ähnlich geräumig wie sein 16 Zentimeter kürzeres Schwestermodell. Da der Radstand mit 2,77 Metern der gleiche ist, werden hier wie dort vorne und hinten 114 Zentimeter und 92 Zentimeter Beinfreiheit geboten.

Ford Capri Extended Range RWD Test: vorne, Vordersitze, Lenkrad, Armaturenbrett, Bildschirm und Ablagen

Vier Personen sitzen prima, drei von fünf hinten mit weniger Schulterfreiheit. Die Kopffreiheit verbessert sich mit dem für faire 950 Euro angebotenen Panorama-Glasdach vorne von 101 auf 104 Zentimeter und hinten von 97 auf 99 Zentimeter.

Ford Capri Extended Range RWD Test: Sitzen auf den Vordersitzen und SitzverstellungFord Capri Extended Range RWD Test: Fensterheber Schalter vorne, nur zwei statt vier SchalterFord Capri Extended Range RWD Test: hinten sitzen auf der Sitzbank, Beinfreiheit und Ablagen

Große Klappe 

Die Heckklappe öffnet sich im Capri Style und Select optional und im Capri Premium serienmäßig elektrisch und sensorgesteuert. Die 77-Zentimeter-Ladekante macht das Laden nicht leichter, aber dann. 567 bis 572 Liter passen hinein. Hinter der großen Klappe tut sich eine über einen Meter breite und 65 Zentimeter hohe Laderaumöffnung auf, die sich zwischen den Radkästen auf 95 Zentimeter verjüngt.

Ford Capri Extended Range RWD Test: Durchlade im KofferraumFord Capri Extended Range RWD Test: Fach im Kofferraum unter dem Boden für die Ladekabel

Wird die im Verhältnis 1/3 zu 2/3 geteilte Rückbanklehne umgeklappt, wächst der Laderaum, in dem sich auch ein 12-Volt-Anschluss findet, auf 1,77 Meter Länge und bis zu 1.510 Liter Volumen. Im Vergleich: Im Explorer kommen 465 bis 1.460 Liter unter. 

Ford Capri Extended Range RWD Test: kofferraum, Lade Kante, Länge, Tiefe, Breite, Durchlade in den Innenraum, Höhe, gepäckraumabdeckung

Und der Anhänger?

Ordentliche 556 bis 587 kg dürfen im Capri Extended Range RWD zugeladen werden, 75 kg auf dem Dach transportiert werden und bis zu 1.200 kg an die Anhängerkupplung.

