Cupra Formentor VZ Extreme Test: Extreme extrem?

Extreme 333 PS im Cupra Formentor VZ Extreme? Test Cupra Formentor VZ Extreme 2.0 TSI 4Drive.

Erster Eindruck im Test

Welcher Sound besser kommt? Der aus dem Hirschgeweih am Hintern, dem Doppel-Doppelauspuff, oder der aus den Lautsprechern, wenn der Cupra-Modus aktiviert wird? Willkommen beim Hörtest.

Was sagen die Mitfahrer über den Cupra Formentor VZ Extreme?

Outlaw oder Haustier? Die Optik schreit nach dem Kurveneingang. In den Kurvenscheiteln kann die Beifahrerin erbleichen. Das Temponiveau ist hoch. Und dann. Fünf Kilometer danach packst du ´ne Packung Pampers baby-dry und den Bugaboo auf die Ladefläche und fährst mit nem Hänger zum Bauhof.

Wild mit Anhängerkupplung?

Anhänger ziehen und Cupra fahren? Anhänger ziehen und Cupra fahren: Einmal ziehen am Schalter, links an der Kofferraumwand, und die Anhängerkupplung fährt aus. Hinten angekoppelte Anhänger dürfen bis zu 1.800 kg wiegen. Der Cupra Formentor VZ Extreme ist Sport- und Campingplatz in einem.

Mit 4,45 Meter Länge, 1,84 Meter Breite und 1,51 Meter Höhe steht auch der wildeste Vierzylinder-Formentor seinen Familienalltag. Die Türen öffnen sich automatisch, wenn ich mich dem Formentor mit dem Chipschlüssel in der Hosentasche nähere und sie verschließen sich wieder, wenn ich mich vom Fahrzeug entferne. Die nicht zu hart aufgepolsterten Sportsitze mit integrierter Kopfstütze liefern in tiefer Sitzposition guten Halt im Sitzkissen und um die Hüften.

Sennheiser Wucht

Ablagen existieren genug. Der Kofferraum liefert. 450 Liter Volumen hinter der hohen Kante am Ende. Und auch das Infotainment ist gut aufgestellt.

Das Smartphone lässt sich via Apple CarPlay oder Android Auto ins System einschleifen und auf der induktiven Ladestation laden. In Griffweite finden sich, wie im Fond unter den Klimadüsen, zwei USB-C-Anschlüsse.

Im Hauptmenü wische ich mich auf dem Touchscreen durch 17, auf zwei Seiten angeordnete Untermenüs. Dann gibt’s was auf die Ohren. Das Sennheiser Soundsystem hat Basswucht

Im VZ Fond

Hinten sitzen? Gerne, solange es nicht in der Mitte ist, wo die Sitzfläche wenig Halt bietet, das Ende der Mittelkonsole nah und der Boden hoch ist. Auf den Außenplätzen der Bank fallen der Seitenhalt und die Beinfreiheit viel besser aus.

Kann Familie

Die Kopffreiheit im Fond genügt auch einem 1,90-Meter-Oschi. Die Kopfstützen fahren ausreichend weit aus und sind angenehm weich gepolstert. Die Ellbogen parken auf der breiten Türarmlehne und der weicher ausgepolsterten Mittelarmlehne mit integriertem Doppel-Becherhalter. Über dem Türausschnitt findet sich ein Haken, um die Jacke aufzuhängen. Die Haltegriffe am Dach erleichtern es Oma und Opa, hinten ein- und auszusteigen. Der Cupra kann Familie.