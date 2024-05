Seat Leon 2.0 TDI DSG Test: Schöner Sparen

Sparsam wie immer, Reichweite wie immer, aber noch nie so gut – Der Seat Leon 2.0 TDI 7-Gang-DSG FR Plus im Test.



Erster Eindruck im Test des Seat Leon FR Plus

Gute Rundungen, gut gesetzte Kanten, tiefer Dachverlauf, leichtfüßiges Südeuropa-Design, gekonnte Linienführung. Und das in „Saphir Blau Metallic“, das dem Leon sehr gut steht und im Test schnell die Herzen erobert.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Seat Leon?

Die gefälligen 4,37 Meter vom Bug zum Heck, die 1,80 Meter von Flanke zu Flanke und die 1,44 Meter tiefe Dachlinie gehen auf für eine vierköpfige Familie. Fünf Türen, vier Sitzplätze und ein fünfter in der Sitzbankmitte für gelegentliche Mitfahrer.

Ich, 1,90 Meter, lange Beine, aufrechte Sitzposition, sitze bequem im Fond hinter meiner eigenen Vordersitzeinstellung. Relativ tief. Die Kniespitzen zeigen leicht nach oben. Damit haben die Oberschenkel wenig Polsterkontakt. Die Kopffreiheit genügt und vor den Knien bleibt sogar noch ein gutes Stück Platz. Lange Reise im Leon Fond? Kein Problem.

Im Fond finden sich zwei Kartentaschen an der Rückseite der im Seat Leon FR und FR Plus serienmäßigen Sport-Komfortsitze, kleine Türfächer, eigene Luftdüsen und ein Satz USB-C-Anschlüsse am Ende der Mittelkonsole. Dem Hinterkopf fallen gleich nach dem Einstieg die angenehm weich gepolsterten, sehr bequemen Kopfstützen im Fond auf.

Und die Koffer? 380 Liter schluckt der Kofferraum des Seat Leon in fünfsitziger Konfiguration und 1.301 Liter nach verordneter Zweisitzigkeit. Volks-Format, Golf-Format. Das passt. Wer sich an der hohen Ladekante stört, die das Ein- und Ausladen erschwert, kann auch über den 4,64 Meter langen Seat Leon Kombi Sportstourer nachdenken. Dessen Maße sind zwar weniger enge-Parklücken-tauglich, aber die Ladekante baut tief und mit 620 bis 1.600 Liter Volumen fällt der Laderaum richtig groß aus (Test Seat Leon Sportstourer 2.0 TDI).

Die Zuladung ist bereits im fünftürigen Leon 2.0 TDI DSG mit 596 kg hoch und im gleichmotorisierten Sportstourer mit 644 kg wenig höher. Die Dachlast liegt ebenso bei 75 kg und die maximale Anhängelast bei ungebremsten und gebremsten Anhängern ebenso bei 750 und 1.600 kg.