Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-4ORCE Test: Nissan, der Große

Groß Platz, großer Motor, kleiner Verbrauch? Test: Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-4ORCE.

Erster Eindruck im Test des Nissan X-Trail

Nicht nur die Ansprüche ans eigene Auto sind hinsichtlich Komfort und Sicherheit gegenüber früher erheblich gewachsen. Das Auto mit. Dies offenbart der Vergleich der Längen. Der erste Nissan X-Trail aus dem Jahr 2001 war 4,46 Meter lang. Nach dem 2007er Modellwechsel vom X-Trail „T30“ zum „T31“ maß Nissans SUV vom Bug zum Heck bereits 4,63 Meter.

In der vierten Auflage zählt Nissans X-Trail mit 4,68 Meter Länge, 1,84 Meter Breite und stattlichen 1,72 Meter Höhe zur SUV-Mittelklasse. Das Kompakt-SUV von Nissan, den Qashqai, überragt der X-Trail in der Höhe um neun Zentimeter und bis zum Heck um einen viertel Meter.

Dieses Längenplus und 2,71 Meter Radstand schaffen Möglichkeiten. Den Nissan X-Trail erhält man mit dem 204-PS-Motor nur als Fünfsitzer, aber mit dem 163-PS-Motor und der 213-PS-Maschine auch als Siebensitzer.

Fünf oder sieben?

Die aus dem Kofferraum auszuklappenden Zusatzsitze sind eine Option für faire 800 Euro Aufpreis. Aus der praktizierten Siebensitzigkeit ergibt sich ein herber Kofferraumverlust (Restvolumen: 177 Liter), jedoch gleichfalls eine gute Notfalloption, die in einem normalen Familienkombi nicht geboten wird.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Nissan X-Trail?

Auf den Vordersitzen, auf denen man im Nissan X-Trail eine gute Übersicht genießt, herrscht reichlich Bewegungsspielraum in jeder Richtung. Auf der Rückbank ist das Raumgefühl ebenso luftig.

Praktisch: verschiebbare Rückbank

Der Einstieg und die Befestigung der Kindersitze gestalten sich bequem, da sich die hinteren Türen in einem weiten Winkel öffnen lassen. Die mit einem Handgriff zu schließenden Jalousien an den hinteren Seitenscheiben schützen den Nachwuchs im Kindersitz vor den Sonnenstrahlen. Das Panoramadach (Aufpreis: 1.200 Euro) macht das Sitzen im Fond noch sonniger.

Ab dem Ausstattungsgrad N-Connecta ist die Rückbank im Verhältnis 60:40 verschiebbar. Um 20 Zentimeter, die entweder der Beinfreiheit auf der Sitzbank oder der Länge der Ladefläche zugute kommen.

Im fünftürigen X-Trail 1.5 VC-T e-4ORCE kommt mit 575 Liter Volumen viel Gepäck unter. Klappt man die ab dem N-Connecta im Verhältnis 40:20:40-geteilte Sitzbanklehne in die Ebene, wächst das Gepäckraumvolumen auf 1.396 Liter. An den 100 kg Zuladung auf dem Dach und den 1,8 Tonnen Anhängelast gibt’s nichts auszusetzen. An der maximalen Zuladung schon. Abhängig von der Ausstattung. Im fünfsitzigen X-Trail e-POWER e-4ORCE können 437 kg zugeladen werden. Es können aber auch nur 351 kg sein – wenig für die Größe.