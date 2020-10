Kia Sorento erster Test: mehr Sorento

Der neue Sorento definiert alte Qualitäten neu – Fahrbericht Kia Sorento 2.2 CRDi.

Erster Eindruck im Test

Plus 24 Zentimeter – Der erste Kia Sorento kam im Jahr 2002 auf den Markt und er war zwischen 4,57 und 4,59 Meter lang. 2010 folgte die zweite Generation, 4,69 Meter lang, und 2015 die dritte, die es vom Bug bis zum Heck auf 4,78 bis 4,80 Meter brachte.

Mit jedem Mal wurde Kias SUV geräumiger und komfortabler. Nun ist der Zeitgeist ein anderer. Das SUV steht in der Kritik, aber die es kritisieren, fahren damit zum Kindergarten – so fühlt es sich zumindest an. Da passt es in die Zeit, dass die vierte Generation des Sorento das Wachstum fast eingestellt hat.

Nach 80.000 in Deutschland zugelassenen Kia Sorento misst das Erfolgs-SUV im Vergleich zum Vormodell einen Zentimeter mehr: einen mehr in der Länge, einen mehr in der Breite und einen mehr in der Höhe.

Was sagt der Hersteller über den neuen Sorento?

Zwischen Januar und August 2020 waren „24,9 Prozent“ von Kias Zulassungen elektrifiziert. Zu den Elektrifizierten zählten Elektroautos (EV), Plug-in-Hybride (PHEV), Mild Hybride (MHEV) und Hybride (HEV). Der SUV-Anteil lag bei Kia in Deutschland bei 55,8 %.

Leicht erkennbar an den Zahlen: Genauso wie das SUV ist das SUV Plug-in-Hybrid Trend. Siehe RAV4 Plug-in-Hybrid (Fahrbericht Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid), Compass 4xe (Fahrbericht Jeep Compass 4xe) oder XC40 Recharge (Test Volvo XC40 Recharge). Dem folgend kommt der neue Kia Sorento im ersten Quartal 2021 als Plug-in-Hybrid.

Die neue N3-SUV-Plattform macht enorme Fortschritte bei der Sicherheit und im Infotainment möglich. „Das Auto hat ´ne Menge Features“, bekennt Kia Geschäftsführer Steffen Cost.

Und vor der richtigen Wahl gibt es viel Auswahl, aber kaum Beschränkungen: Fünfsitzer oder Siebensitzer? Frontantrieb oder Allradantrieb? Hybrid, Plug-in-Hybrid oder Diesel? Einstiegsmodell Edition 7, Vision, Spirit oder Topmodell Platinum?

Was sagen die Mitfahrer im Test über den neuen Kia Sorento?

Der Kia Sorento war schon in seiner dritten Generation ein Raumschiff (Test Kia Sorento 2.2 CRDi). Nun macht er aber noch mehr daraus. Mit dem Ein-Zentimeter-Wachstum auf 4,81 Meter Länge ging ein Zugewinn beim Radstand von 3,5 Zentimeter einher.

Diesen Zugewinn spürt man besonders in der zweiten Sitzreihe, in der dritten und auch hinten im Kofferabteil. Die Rückbank lässt sich wie beim Vorgänger verschieben, aber in einem weiteren Bereich. Um 31,5 statt 27 Zentimeter.

Damit variiert das um 45 Liter gewachsene Kofferraumvolumen, je nachdem ob die Rückbank nach vorne oder hinten geschoben wird, zwischen 705 und 910 l Gepäck im fünfsitzigen Diesel oder 697 und 902 l im fünfsitzigen Hybrid. Wird die im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbare Rückbanklehne flach gelegt, sind es bis zu 2.100 Liter.

Der Zustieg zu den Plätzen in der dritten Sitzreihe, die faire 990 Euro extra kosten und von eigenen Klimadüsen und USB-Ladebuchsen flankiert werden, gelingt leichter, weil der Einstiegskorridor in Richtung letzte Sitzreihe um 19 Zentimeter verbreitert wurde.

Und die maximale Zuladung und Anhängelast? 649 bis 720 kg dürfen im Kia Sorento zugeladen werden und 1.650 kg und 2.500 kg am Sorento Hybrid und Sorento Diesel angehängt werden.