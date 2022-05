Cupra Formentor VZ Test: Form & Klang

Mut zur Eigenständigkeit, Mut zur Leistung, Mut zum Sound – Test Cupra Formentor VZ.

Erster Eindruck im Test

Der Cupra Formentor VZ veranstaltet mit seinem 310 PS starken Motor einen Sound, der alte Gefühle aufkommen lässt. Es tönt wie im Audi mit fünf Töpfen oder meinem Fiat Coupé mit dem 220 PS starken, grollenden 2,0-Liter-Fünfzylinderturbo. Wie nun das? Im Motorraum des Cupra Formentor VZ pochen nur vier Zylinder. Zumindest in diesem. Fünf sind auch ein Formentor Thema. Aber dazu später mehr.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Cupra Formentor VZ?

Wer vorne rechts im Auto Platz nimmt, entscheidet oft über den Autokauf. Also nicht der Macho, sondern seine Frau. Dabei entscheiden oft die Form und die Farbe. Gut, dass wir hier gleich mal alle Klischees abgefeiert haben.

„Formentor“ wie gut in Form – Mit dem schneidigen Voll-LED-Blick, der markanten Flanke und dem charakterstarken Abgang mit einem durchgehenden Leuchtenband, einem Diffusor und Vier-Rohr-Auspuff wirkt der Formentor VZ so sportiv wie harmonisch.

Er rollt so eindrucksvoll über den Verkehrsweg, dass sich die Köpfe der Passanten nach ihm immer wieder recken und nimmt so viel Verkehrsfläche ein, dass reichlich Platz geboten wird. Viel mehr SUV braucht eigentlich kaum ein Mensch.

Auf 4.45 Meter Länge x 1,84 Meter Breite x 1,51 Meter Höhe herrscht auf allen Plätzen, bis auf den mittleren in der Sitzbankmitte, reichlich Platz. Mit dem Allradantrieb fällt der Kofferraum mit 420 Liter Volumen nur ein wenig kompakter aus als der des Formentor (450 Liter), aber erheblich größer als jener der Plug-in-Hybrid-Varianten Formentor e-Hybrid und VZ e-Hybrid (345 Liter).

Die maximale Zuladung beträgt im Formentor VZ 571 Kilogramm. Vom Spanier gezogene Anhänger dürfen bis zu 1,8 Tonnen wiegen. Der Alltag mit Kinderwagen & Co. kann also kommen. Fakt ist: Ein größeres SUV bedeutet nicht immer größeren Fahrspaß. Den bekommt man schon im Formentor VZ mit auf den Weg gegeben, was viel mit dem agilen und herzhaft tönenden Antrieb zu tun hat.