Peugeot 508 SW im ersten Test: Schöner laden

Im neuen Peugeot Kombi 508 SW gelingt nicht nur der Transport von Reisegepäck elegant. Ein erster Test: Fahrbericht Peugeot 508 SW 2.0 BlueHDi 160 und 508 SW 1.6 Puretech 180.

Erster Kontakt und erster Eindruck im Test

Wären wir jetzt gerade auf dem Périphérique unterwegs, der Stadtautobahn von Paris, es ginge in der Neuauflage des Peugeot 508 Kombi weitaus bequemer zwischen den vorbei rasenden Motorradfahrern voran, die in Harakiri-Manier durch die Fahrzeugkolonnen hindurch stechen.

Was sagt der Hersteller über den neuen Peugeot 508 SW?

„Wir freuen uns sehr, den neuen Kombi Peugeot 508 SW im Sommer 2019 auf die Straße zu bringen.“ Mit gut Platz im Innen- und Kofferraum, neuer 8-Gang-Automatik, modernen Fahrassistenten und einem Heckabschluss, der sich sehen lassen kann.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den neuen Peugeot 508 Kombi?

„Rasse, Klasse“ sendet das Design (und das Marketing). Wer dem Peugeot 508 aber tief in die Full-LED-Scheinwerfer schaut, die rahmenlosen Türen betrachtet, aufs digitale i-Cockpit blickt oder sich hinter der eleganten Lichtleiste am Heck positioniert, der weiß, dass auch ein Kombi viel Eleganz versprühen kann.

Elegant bedeutet nicht unpraktisch. Die Neuauflage des Peugeot 508 SW ist mit 4,79 Meter Länge zwei Zentimeter länger als die 508 Limousine und vier Zentimeter kürzer als der alte Peugeot 508 Kombi (Test Peugeot 508 SW BlueHDi 180) , aber trotzdem 2,5 Zentimeter länger im Innenraum. Gut für lange Beine. Und wie sieht es bei nur 1,42 Meter Höhe (minus sechs Zentimeter) um die Kopffreiheit im Fond aus? Besser als in der Limousine. Auf der um 27 Grad geneigten Rückbank sitzend, stehen vier Zentimeter mehr Kopffreiheit zur Verfügung.

Als Sitzriese schaut man von steil oben durch die schmalen Seitenscheiben und als notorischer Langbeiner wünscht man sich vielleicht, dass Peugeots Innenraumgestalter das Armaturenbrett vor dem Beifahrersitz noch etwas mehr nach vorne eingezogen hätten.

Verstauen im Innenraum klappt gut. Das belüftete Handschuhfach bietet Platz für zwei 1,5-Liter-Flaschen. In die Türfächer passen jeweils eine 1-Liter-Flasche und in die Getränkehalter zwischen Fahrer und Beifahrer zwei 0,5-Liter-Flaschen. In der Ablage vor dem Automatikwahlhebel wird das Smartphone abgelegt.

Die Heckklappe öffnet sich auf Wunsch elektrisch durch eine Fußbewegung unter den Heckstoßfänger. Nachdem die 1/3-2/3 geteilte Rücklehne (50 Zentimeter hoch) flach gelegt ist, tut sich eine 1,06 Meter breite und ebene Ladefläche auf. Auf der können bis zu 1.780 Liter verstaut werden. In der Grundkonfiguration gehen 530 Liter – in etwa Durchschnitt – über die edle Ladekante aus Edelstahl. Sonst noch etwas? Im 508 SW Active gehört das Trennnetz und im 508 SW GT zählen auch die Aluführungsschienen zur Serienausstattung.