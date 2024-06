Hyundai Kona Hybrid Test: Neuauflage geglückt?

Markantes Design, solider Hybridantrieb und überraschend viele pfiffige Lösungen – Test Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDI Hybrid DCT 2WD Trend.

Erster Eindruck im Test des Hyundai Kona Hybrid

Erblickt man den ersten, zwischen 2017 und 2023 gebauten Hyundai Kona auf der Straße, hat man das Gefühl, dass die Designabteilung im letzten Moment der Mut verließ. Der neue Kona ist das Gegenteil davon: puristisch-futuristisches Design zu Ende gebracht. Dies gefällt, oder eben nicht, aber es hat Charakter. Der Purismus des Designs setzt sich im Cockpit und Interieur fort.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Hyundai Kona Hybrid?

Das Interieur des Hyundai Kona Hybrid, der mit kompakten 4,35 Meter Länge (N-Line: 4,39 Meter), 1,83 Meter Breite und 1,59 Meter Höhe auf der Straße steht, ist luftig geschnitten. Vorne um die Vordersitze und aus der Perspektive von der Rückbank.

Die schmalen Türverkleidungen, die sich an der richtigen Stelle nach innen wölben, oder die Positionierung der Lautsprecher sorgen an den nutzbaren Bereichen für Platz und Ablagefläche.

Weil der Radstand um 6 Zentimeter auf 2,66 Meter zugelegt hat, ist die Beinfreiheit auf der Rückbank gegenüber der ersten Generation um 7,7 Zentimeter gewachsen. Da die Vordersitze mit ihrem dünn gehaltenen Rückteil einen klugen Bogen um die Kniespitzen machen, schaffen sie dort Platz, wo sich Beinfreiheit entscheidet. Weil 1,1 Zentimeter mehr Kopffreiheit geboten wird, sitzt man als Langer besser.

Ist der relativ schmale Türausschnitt des Kona Hybrid passiert und sitzt vorne ein Erwachsener, kann dahinter auch noch ein Erwachsener Platz nehmen. Zu zweit mit viel Platz um die Schultern, da die Schulterfreiheit im Fond im Vergleich zum ersten Hyundai Kona auf 1.402 Millimeter Breite zugelegt hat.

Die klügste Ablage findet sich im Hyundai Kona Hybrid zwischen den Vordersitzen, die geräumigste ganz hinten. Die zentrale Ablage vorne zählt zu den genialsten auf dem Markt. Sie bietet viel Platz, ist nach hinten offen gehalten, präsentiert sich am hinteren Ende mit einer schnell herausnehmbaren Ablageschale und überrascht mit den beiden, auf Knopfdruck ausrückenden Becherhaltern.

Der Kofferraum baut nicht sehr hoch, was aber auch am gut nutzbaren Fach unter dem Ladeboden liegt. In der Kofferraumflanke sorgt der Subwoofer des Bose Soundsystems für gute Laune, beim Laden die breite Ladefläche, die nach dem Umklappen der im Verhältnis 40:20:40 geteilten Rückbanklehne zu einer langen, annähernd ebenen wird.

Das Volumen unter der im Kona N Line und Prime elektrisch öffnenden Heckklappe (im Trend: 650 Euro Aufpreis, nicht bestellbar für den Select) legte im neuen Hyundai Kona gegenüber der ersten Auflage von 374 Liter auf 466 Liter zu. Bei flach gelegter Rückbanklehne werden daraus 1.300 Liter (zuvor: 1.156 l). Ordentliche Werte für ein Kompakt-SUV der 4,40-Meter-Kategorie. Wie die 100 kg Dachlast. Die Anhängelast liegt mit ungebremstem Anhänger bei 600 kg und mit gebremstem bei 1300 kg.

Zu den Assistenzsystemen zählen der Notbremsassistent mit Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrererkennung, der Spurfolge- und halteassistent, der Aufmerksamkeitsassistent, der Tempomat, die Verkehrszeichenerkennung, die Einparkhilfe vorne und hinten sowie die Rückfahrkamera. Im Kona Hybrid kommen eine die Navidaten in die Geschwindigkeitsregelung einbeziehender ACC-Tempomat und der Autobahnassistent hinzu. Trotzdem fehlte im Euro NCAP Crashtest 2023 eine Stern auf die volle 5-Sterne-Wertung.