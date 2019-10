Fiat 500 Dolcevita im Fahrbericht: Steht ja drauf

Sondermodelle haben beim Fiat 500 Tradition. Eine Tradition, die gut funktioniert – Fahrbericht Fiat 500 Dolcevita.

Erster Kontakt und erster Eindruck im Test

Weiß-blau kariert, das ist Bayern. Weiß-blau in Querstreifen, das ist die italienische Riviera. Das Stoffdesign des 500C Dolcevita möchte an die Stoffdesigns von Liegestühlen und Sonnenschirmen erinnern, die in den 1960er Jahren an der Riviera populär waren und weckt mit seinem lebensfreudigen Nachnamen Erinnerungen an den Schmachtfetzen „La dolce vita“ mit Anita Ekberg und Marcello Mastroianni.

Was sagt der Hersteller über den Fiat 500 Dolcevita?

Schon vor dem 500 Dolcevita herrschte das süße Leben: “Das war das erfolgreichste Jahr, das wir je hatten“, freut sich Fiat Pressechefin Anne Wollek über den anhaltenden Erfolg des Cinquecento. 20.000 500er gingen in Deutschland über den Ladentisch und 200.000 weltweit. Der Fiat 500 Dolcevita setzt die Ahnenfolge von zahlreichen Sondermodellen, zu denen der 500 Riva von 2016 oder der Anniversario von 2017 zählen, fort.

Und natürlich ist wieder Geburtstag. Der 62. Geburtstag des am 4. Juli 1957 auf die Welt gekommenen Fiat 500. Und das Ergebnis mutet gleich sehr Italienisch an. Der 500 Dolcevita ist in „Gelato Weiß“ lackiert und unterstreicht seine pummelige Linie durch eine rot-weiß-rote – Achtung Neuitalienisch – „Beautyline“, die sich rings um den gesamten Karosseriekörper spannt.

Auf die Zierelemente der Motorhaube, die Außenspiegelkappen und die seitlichen Schutzleisten gibt’s etwas Chrom und am Heck endet der 500 Dolcevita, der auf weiß lackierten 16-Zoll-Leichtmetallrädern steht, auf der Kofferraumhaube mit dem 500-Logo und dem in Chrom gehaltenen Schriftzug „Dolcevita“.

Das war´s aber noch nicht. Die geschlossene Variante des 500 Dolcevita toppt serienmäßig das Glasdach und der 2009 präsentierte 500C feiert seinen zehnten Geburtstag mit dem schon erwähnten weiß-blau gestreiften Stoffverdeck und rotem Dolcevita Logo.

Und, logo, im Innenraum geht es in beiden Karosserievarianten auch wieder nobler zu als im Cinquecento von der Stange. Die Armaturentafel ziert ein auf einer Kohlefaserunterlage aufgebrachtes Holzfurnier. Die in Elfenbein gehaltenen Lederbezüge der formschönen Sitze stammen mal wieder von Poltrona Frau.

All das dürfte wieder ankommen, vermutet Wollek: „Die Sondermodelle funktionieren“.