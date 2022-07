Peugeot 508 SW PSE Test: Löwe mit Familienauftrag

Gleich doppelt lautet der Auftrag im Peugeot 508 SW PSE laden: Strom und Gepäck – Test Peugeot 508 SW PSE.

Erster Eindruck im Test

Ein Kombi bedeutet Vernunft, ein Plug-in-Hybrid Sparsamkeit. Ein Kombi mit Plug-in-Hybrid ist also ein sparsames Vernunftauto. Eigentlich. „PSE“ steht für etwas anderes. Für „Peugeot Sport Engineered“.

Der im Test bewegte Peugeot 508 SW PSE, der in „Selenium Grau“ lackiert ist, aber keine graue Maus ist, ist kein Spar-Pack-Langweiler, sondern das leistungsstärkste Serienmodell der Löwenmarke, das Straße frißt. Mit gleich mal drei Motoren. Einem Benziner und zwei Elektromotoren, die im Trio 360 PS an die vier Antriebsräder versenden. Ob das spart und wie das spart, zeigt der Test.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den 508 SW PSE?

Optisch hält sich der PSE, der auch in den Farben „Perla Nera Schwarz“ und „Perlmutt Weiß“ zu bestellen ist, an den Peugeot 508 Kombi, der mit seinem schönen Rücken Begehrlichkeiten weckt. Das aber in sportlicher mit der markanten Schürze, den tiefen Schwellern und den 20-Zoll-Rädern, welche die Radkästen proper füllen.

Beim Einstieg geht es tief hinunter, denn der 508 SW PSE, der in Mulhouse nahe der deutschen Grenze vom Band läuft, gehört mit 1,42 Meter Höhe zur Tiefbauabteilung unter den Kombis. Ob man sich für die 508 PSE Limousine oder den 508 PSE Kombi entscheidet, macht vom Sitzen einen Unterschied.

Der Peugeot 508 PSE SW baut mit 4,78 Meter drei Zentimeter länger und zwei Zentimeter höher als die 4,75 Meter lange und nur 1,40 Meter hohe Limousine. Dadurch steht für die Passagiere im Fond mehr Beinfreiheit und vor allem Kopffreiheit zur Verfügung, weil das Dach im 508 Kombi höher ausläuft als in der Limousine, wo es einem als Sitzriese eng um den Schädel wird (Test Peugeot 508).

Eine Nebenwirkung des tiefen Dachs, die auch in anderen Sportkombis und Sportlimousinen geschieht (Test Kia Stinger), ist auch hier zu spüren. Befindet sich der Sitz vorne in der tiefsten, sportlichsten Sitzposition, bleibt kaum noch Platz unter dem Sitz für die Füße –Tipp zur Schuhwahl, wenn vorne ein Sitzriese Platz genommen hat: eher flache Sneaker anziehen als hohe Winterstiefel.

Beim Ausstieg aus dem Fondbereich heißt es dann wieder kurz den Kopf einziehen. Dabei fällt aber auf, dass der hintere Türausschnitt im Kombi bequem breit ausfällt. Bequemer hat man es im Vergleich zur Limousine auch an der breiten Ladeöffnung und tiefen Ladekante des 508 Kombis.

Der Kofferraum fasst 487 bis 1.537 Liter in der 508 PSE Limousine und 530 bis 1.780 Liter im 508 PSE Kombi. Die Zuladung liegt im Kombi bei 330 bis 410 Kilogramm und Anhänger fürfen bis zu 1.270 Kilogramm wiegen.