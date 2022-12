Mini Cooper SE Countryman ALL4 Test: Kinder Country

4,30 Meter, 1,8 Tonnen, 220 PS, Plug-in-Hybrid … – Ist das noch Mini? Test Mini Cooper SE Countryman ALL4 Untamed.





Erster Eindruck im Test

Handlich. Geräumig. Luftig. Der 5-sitzige Mini Countryman ist kein Mini 3-Türer für den 2-Personen-Haushalt mit knappem Kofferabteil, sondern ein Mini für 5 mit 4 Türen und großer Klappe.

Erheblich mehr Platz existiert hier auf der Rückbank. Das bemerkt man, wenn man mit langen Beinen locker ohne Verbiegen einsteigt und die großen Füße nicht unter dem Vordersitz klemmen. Große Reisekoffer bleiben nicht draußen, sie passen in den Kofferraum. Sogar nicht nur einer. Und der Plug-in-Hybrid Antrieb des Mini Cooper SE Countryman ALL4 ist auch total korrekt. Ist das noch Mini? So brav?

Was sagt Mini über den Cooper SE Countryman ALL4 Untamed?

Das Sondermodell „Untamed“ (Englisch: „ungezähmt, ungezügelt, wild“), das im Test in den Einsatz geht, betont den Charakter des Mini Cooper SE Countryman ALL4 seit November 2022 mit dem neuen Farbton „Nanuq White“. Das macht was her und passt wie die weißen Weste des Plug-in-Hybrid (PHEV) zum politisch korrekten Zeitgeist. „Wild“?

Das optionale Panoramaglasdach und die neuen HIFI-Lautsprecher von Harman Kardon steigern die Novemberlaune. Das Sport-Lederlenkrad ziert ein editionsspezifischer Schriftzug. Und auch auf der technischen Seite hat der Mini Cooper SE Countryman ALL4 Untamed einiges zu bieten mit der Connected Media, den LED-Scheinwerfern, den Mini Driving Modes und dem Mini Driving Assistant, der den „Ungezähmten“ zähmt.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Cooper SE Countryman?



Gar nicht mini, der Mini – 4,30 Meter Länge und 2,67 Meter Radstand zeigen Wirkung. Wenn vorne ein 1,90 Meter großer Mensch mit langen Beinen in korrekter, relativ aufrechter Sitzposition im Ledersessel des Cooper SE Countryman ALL4 Platz genommen hat, steht auch dahinter überraschend viel Platz zur Verfügung für einen 1,90 Meter großen Mensch mit langen Beinen. Mini? Gar nicht Mini: bequem.

Im Vergleich zum Mini 5-Türer mit ohne „Countryman“ steigt man etwas leichter zu und aus, weil der dicke Mini hoch baut. Und man packt eine gute Portionen ein. 405 Liter Kofferraumvolumen stehen zur Verfügung. Wird die im Verhältnis 40:20:40 geteilte Rückbank umgeklappt, sind es 1.275 Liter. Die maximale Zuladung liegt über 500 Kilogramm – Das genügt zumeist dicke für den Familienalltag.