Lexus NX 300h im Test: Eine Frage des Formats

In manchem Moment ist weniger mehr. Im kompakteren Lexus SUV NX 300h vermisst man gegenüber dem großen Lexus SUV RX wenig – Test Lexus NX 300h.

Was sagt der Hersteller über den Lexus NX 300h?

„Der NX ist ein leistungsstarkes Premium SUV mit markantem Karosseriedesign und attraktiver Innenraumgestaltung. Er erfüllt alle praktischen Anforderungen des automobilen Alltags und eines aktiven Lebensstils“, schwärmt NX-Chefingenieur Takeaki.

Hybrid spart Treibstoff – Lexus verspricht für den SUV Hybrid NX 300h einen Verbrauch von 5,0 bis 5,2 Liter Super. Das ist wenig für ein 4,63 Meter-SUV, das mit fast 2,0 Tonnen Gewicht auf der Waage steht.

Erster Kontakt und erster Eindruck im Test

Im Mild Hybrid, also einem mit kleinem Akku, gelingen nur kurze Strecken rein elektrisch. Im Vollhybrid NX 300h, der mit einem 155 PS starken 2,5-Liter-Vierzylinder und einem 143 PS leistenden Elektroantrieb aufwartet, durchquert man nach einem Knopfdruck auf den EV-Button flüsternd leise das Wohngebiet, ohne dass ein Nachbar geweckt wird.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Lexus NX 300h?

Sie sind angetan von der Qualität. Diese offenbart sich im Cockpit in feinen Details. Sei es die feine Lederabdeckung oben auf der Armaturentafel oder die bequeme Handablage vor dem Touchpad.

Qualitativ hochwertig ist auch, was einem zu Ohr kommt. Das Mark Levinson Soundsystem produziert differenzierte Höhen und ein sattes Bassfundament. Der Einbauort des Basslautsprechers in der Heckklappe ist so ungewöhnlich wie die Abriegelung der Lautstärke: Ab einem gewissen Pegel wird die Lautstärke begrenzt.

Im geräumigen Fond gibt es keine Bevormundungen. Im 1,85 Meter breiten und 1,65 Meter hohen RX 300h lassen sich die Lehnen in der Neigung verstellen. Auch für 1,90 Meter große Erwachsene ergibt sich aus der Bein- und Kopffreiheit kein Problem.

Im Kofferraum dahinter beim Zuladen ebenso keines, solange die Ladung nicht höher als 65 Zentimeter baut. Das Gepäckabteil überrascht sogar. Es schluckt mit 555 bis 1.600 Liter so viel Gepäck wie der ausladende, aber nicht mehr einladende RX 450h (Test Lexus RX 450h). Im Lexus NX 300h kommen 539 bis 1.612 Liter unter.

Unter dem Ladeboden befindet sich ein tiefes und geräumiges Ablagefach. Dass die elektrische Heckklappe keine Geschwindigkeitsrekorde bricht, stört nur, wenn es stark regnet und man nicht so schnell im Trockenen unter der Hecköffnung steht.