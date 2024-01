Fiat Topolino erster Test: Sendung mit der Maus

Der neue Fiat Topolino ist das, was Micky für Disney ist. Eine Ikone mit Historie – Erster Test auf den Sitzen des neuen Fiat Topolino.



Was sagt der Hersteller über den Fiat Topolino?

„Das neue reinelektrisch angetriebene Fahrzeug passt perfekt zur Mission der Marke FIAT, mit erschwinglichen Produkten die Führungsposition im Bereich der nachhaltigen urbanen Mobilität zu behaupten.“ Stimmt?

Erster Eindruck im ersten Test des Fiat Topolino

Topolino, da war mal was. Der Spitzname des historischen Fiat 500, der von 1936 bis 1955 gebaut wurde, lautete Topolino. Das ehemalige Fiat-Werk Lingotto im gleichnamigen Turiner Stadtteil ist der Platz, wo das Urmodell des Fiat Topolino auf der Teststrecke auf dem Dach getestet wurde und vom Band lief.

In Italien heißt Micky Maus „Topolino“. Deshalb feierte Fiat zum 100-jährigen Jubiläum von Walt Disney in Kollaboration mit der Pinacoteca Agnelli auf der Nordrampe des Lingotto. Zugegen: Fiat CEO Olivier François, Agnelli-Spross Lapo Elkann, Disney-Mann Daniel Frigo und Zeichner Giorgio Cavazzano. Mit dabei auf der Teststrecke: die Maus. Die von Disney und die neue von Fiat: fünf herzig bemalte Topolini und die ersten Serien-Topolini.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Fiat Topolino?

„Wie geht die Tür auf?“ Knopf drücken, dann andersherum. Platz genommen! Zwei versetzt angeordnete Sitze füllen den Innenraum. Gut Glas und Übersicht gibt´s drumherum. Der Mitfahrer wird, weil im Solo unterwegs, beim ersten Probe sitzen simuliert. Eben noch 1,90 Meter großer Fahrer links mutiere ich nach einer Umrundung des Topolino – ein kurzer Weg bei 2,54 Meter Länge und 1,40 Meter Breite – zur 1,90 Meter hohen Mitfahrerin und ergötze mich vor dem rechten Platz vor der feschen Schnalle über dem mediterran gestreiften Stoff.

Gar keine Türen?

Die herzige Open-Door-Variante Topolino Dolcevita besitzt gar keine Türen. Den Topolino Dolcevita hatte Fiat beim ersten Schaulaufen in Turin noch nicht dabei. Ist ja gerade Winterzeit. In der taugt der Dolcevita eher als mobiler Schockfroster als für Dolce Vita. Trotzdem, das Cabriochen macht Lust auf Sommer. Die Leichtigkeit des süßen Lebens steigert sich gegenüber dem Topolino mit Panorama-Glasdach (fair: für 50 Euro inklusive Sonnenschutzrollo) mit dem Rollverdeck: keine Tür, keine vernünftigen Staufächer in der Tür, nur Wind und Spaß.

Mit Klimaanlage

Spaß machen auch die lustigen Extras im Fiat Topolino. Kleine Dusche für den Badeausflug gefällig? Ein hübsche Gepäckträgertasche? Sitzbezüge, die sich in weiche Strandtücher verwandeln lassen? Eine Klimaanlage? Klar, in Form eines Ventilators mit USB-Schnittstelle.

Das Topolino Infotainment heißt USB-Anschluss und Singen. Fertig. Für Technologie steht hier eine Smartphone-Halterung (Serie). Deine Assistenzsysteme heißen im Topolino nicht Spurhalte- oder Parkassistent, sondern Rückspiegel oder Beifahrerin: „Hey pass auf!“. Für Sicherheit und Schutz besitzt der Topolino eine Karosserie. Das war´s. Hat ein Roller nicht. Eben. Fünf Sterne – Stichworte: Euro NCAP Crashtest – gibt es im Fiat Topolino nur, wenn er in einem Hotel dieser Kategorie in der Garage parkt.

Das Platzangebot im Innenraum ist 2,54-Meter-like. Gut, aber begrenzt. Microcar und Maxiplatz geht nicht. Beim Einstieg in den Maximicro heißt es die Erwartungen kurz aussteigen lassen. Der Topolino ist von der Länge nicht viel mehr als sein Radstand. Ok, 80 Zentimeter länger als 1,73 Meter, aber es sieht so aus. Ich komme klar. Mit langen Beinen, mit 1,90 Meter von der Höhe beim Sitzen. Der neue Fiat Topolino ist mit 1,53 Meter höher als breit. Sieht nicht nur so aus, ist so.

Komm mir nicht mit Ladung

Bist du zu schwer, hat er es schwer. Wiegst Du 100 kg und deine Frau auch, seid ihr überladen. Die maximale Zuladung liegt im 562 kg schweren Topolino, egal ob zu oder offen, bei 150 kg. Mit zweimal 75 Kilo Mensch ist Schluss und auch mit Gepäck. So hübsch der serienmäßige Gepäckträger am Heck des Fiat Topolino und Topolino Dolcevita auch ist.

Kofferraum? Im Ansatz. Ein Koffer kommt zwischen den Sitzen unter. Keiner im Ich-fahre-mal-für-sechs-Wochen-in-den-Urlaub-Format. Klar, ist ja ein City-Flitzer. Die Stauräume im Innenraum bieten ein Volumen von 63 Liter. Mehr als mit dem Roller möglich, den der Fiat Topolino für manchen 15-jährigen ersetzen soll.