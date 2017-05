Alfa Romeo Stelvio im ersten Test: Aufsteiger

Der neue Alfa Romeo Stelvio ist der erste SUV in der Geschichte der 1910 gegründeten italienischen Traditionsmarke und mit ihm ist Alfa wieder über den Berg – so fühlt es sich an: Fahrbericht Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo und 2.2 Diesel.

Der Schöne: Der neue Alfa Romeo Stelvio.

Erster Kontakt und erster Eindruck im Test

Wo Alfa ist, ist jetzt oben – zumindest in diesem Moment im ersten kurzen Test, denn die Präsentation des neuen Stelvio findet in Hochgurgl auf 2.175 Meter Höhe statt. Wer sich aus dem Tal der Verkaufszahlen zu den Wipfeln aufmacht, hat dann auch etwas zu jubeln: „Alfa Romeo ist aktuell die am schnellsten wachsende Marke“, fasst es Markenchef Stefan Moldaner in einen kurzen Satz.

Schöner Schalten. An den Schaltwippen der Achtgang-Automatik.

Von den Prozentzahlen wirkt das wie eine Lawine, nur anders herum: Im Vergleich zum Februar 2016 hat Alfa im Februar 2017 83 Prozent mehr Autos verkauft. Dank der schönen Giulia. Und die Zukunft des neuen Midsize-SUVs Stelvio, dem zwischen 2018 und 2020 noch zwei weitere Alfa Romeo SUVs folgen sollen, sieht ebenso gipfelstürmerisch aus, denn der SUV-Markt wächst und wächst. Heute ist jeder vierte neu zugelassene Pkw schon einer. Also gut, dass Alfa nun auch einen hat.