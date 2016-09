Seat Ibiza ST 1.0 im Test: Minimal & Maximal

Der Seat Ibiza ST 1.0 bietet in der Ibiza-Baureihe das Maximum und das Minimum in einem. Den größten Kofferraum und das kleinste Aggregat im Motorraum: 1,0 Liter Hubraum, drei Zylinder und 95 PS. Wie das zusammen geht? Test Seat Ibiza ST 1.0.

Was sagt der Hersteller?

Der Benzineranteil lag in den letzten Jahren im Seat Ibiza bei 90 Prozent – Der 1.0-Liter-Dreizylinder leistet als Sauger 75 PS und als Turbomotor 95 oder 110 PS. Der brave 1.2 TSI produziert 90 PS. Der 1.4 TSI bringt es seit dem Facelift auf 150 PS und im Ibiza Cupra mit dem 1.8 TSI-Vierzylinder scharren 192 Pferde mit den Hufen, und lassen die spanische Kutsche mit dem deutschen VW-Motor in 6,75 Sekunden von 0 auf 100 km/h stürmen und die Gäule mit 235 km/h laufen. Der 1,0-Liter mit 95 PS gehört im Ibiza ST zu den sparsamsten Motoren. Seat gibt für ihn einen Verbrauch von 4,3 l/100km an. Die Kraft wird mit dem Fünfgang-Schaltgetriebe verwaltet. Nur die 110-PS-Variante verfügt über sechs Gänge.

Mehr Kofferraum ging im Seat Ibiza noch nie – Im dreitürigen und fünftürigen Ibiza liegt das Kofferraumvolumen bei 292 und 930 Litern, wenn die Rücklehnen flach gelegt wurden. Im Ibiza Kombi sind es 430 bis 1.164 Liter. Die Ladekante baut schön tief (Gut fürs komfortable Beladen) und die Heckklappe hoch (Gut für das Packen ohne Kopfnuss).

In der 4,20-Meter-Klasse spielt der Seat Ibiza ST die Rolle des leicht sportiven Kombis mit leichtfüßigem Handling zum fairen Preis.