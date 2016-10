Jeep Cherokee Limited 2.2 4WD im Test: Der beste Motor hinter der Nase

Der Jeep Cherokee kam im Jahr 2014 auf den Markt. Die neuste Motorisierung, der 2,2-Liter-Turbodiesel mit 200 PS, macht den besten Job im Cherokee – Test Jeep Cherokee Limited 2.2 4WD.

Was sagt der Hersteller?

„Der 2,2 Liter große MultiJet II Turbodieselmotor bringt den Jeep Cherokee in die Spitzengruppe seiner Klasse bei Fahrleistungen, Effizienz und Geländefähigkeiten“ – Die stärkere Variante des im italienischen Motorenwerk in Pratola Serra (Avellino) gebauten 2.2 Multijet-Vierzylinder-Diesels produziert ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmetern, das ab 2.500 Umdrehungen an den vier Antriebsrädern zur Verfügung steht.

„Der neue 2.2 MultiJet II wäre kein Jeep-Motor, wenn er nicht von vorn herein auch auf Geländeeinsätze vorbereitet wäre“ – Dieses Aggregat zieht sich nicht so rasch eine ungesunde Portion Wasser in die Brennräume. Der Lufteinlass des Motors ist für eine Wattiefe von bis zu 48 Zentimetern vor Wasser geschützt. Selbst bei extremen Steigungen bis zu 60 Prozent und Schräglagen von bis zu 45 Prozent ist der Öl- und Kraftstoffkreislauf im Cherokee Limited 2.2 4WD gewährleistet.

Der Cherokee bietet Fünf-Sterne-Sicherheit – Im Euro NCAP-Test erhielt der amerikanische Traditions-SUV 83 von 100 möglichen Punkten. Genug Schutz herrscht schon im Basismodell. 65 Prozent der Fahrzeugstruktur bestehen aus hochfestem Stahl. Serienmäßig sind immer sieben Airbags (Frontairbags, Seitenairbags, seitliche Kopfairbags und Fahrer-Knieairbag), ESP und ein ABS mit Geländekalibrierung mit an Bord. Weiterer Schutz lässt sich zubuchen.