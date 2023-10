Genesis GV80 3.0 Diesel Test: SUV in Perfektion?

Gibt der attraktive Genesis GV80 das Thema SUV in perfekt? Test Genesis GV80 3.0 Diesel AWD.

Erster Eindruck im Test



Halt die Klappe und Du begreifst: Wie elegant-leise sich die Schmetterlingsklappe des Mittelkonsolenfachs im Genesis SUV GV80 öffnet, zeugt von großer Klasse. Erster Test bestanden. Stille steht für Perfektion, ein Teil steht fürs Ganze?

Was sagen die Mitfahrer im Test über den Genesis GV80?

Der GV80 ist mit 4,95 Meter Länge, 1,72 Meter Höhe und 1,98 Meter Breite das üppigste SUV des koreanischen Herstellers. Er steht mit fünf, sechs oder sieben Sitzplätzen im Angebot. Im Test fährt der Genesis GV80 als Fünfsitzer mit Dieselmotor vor. Und wie.

Cockpit: Erste Reihe erste Klasse

Schon vorne fängt es hochklassig an. Die elektrisch verstellbaren, belüftbaren „Ergo-Motion“-Vordersitze (enthalten im optionalen Sitzpaket Komfort; Kostenpunkt: 1.810 Euro) verfügen über sieben Luftkammern. Die passen sich in den Modi „Eco“, „Comfort“ und „Sport“ an die Fahrsituation an. Nach dem Moduswechsel spürt man es: In „Sport“ offerieren die Sitzseiten mehr Halt. In „Comfort“ fühlt sich der Seitenhalt weniger ausgeprägt an. Mit der Memoryschaltung lässt sich die Sitzposition des Fahrersitzes speichern und abrufen. Nur im Stand.

Zweite Reihe erste Klasse

Mit den Tasten an der linken Seite des Beifahrersitzes lässt sich die Beinfreiheit im Fond vom Fahrerplatz aus oder von den hinteren Sitzplätzen bequem per Tastendruck auf fürstlich regulieren. Noch unterstützen lässt sich das elektrisch einstellbare Gefühl von Chauffeurlimousine, wenn die verschiebbare Rückbank ganz nach hinten rückt. Über Kopffreiheit muss man bei 1,72 Meter Fahrzeughöhe nicht debattieren. Die ist so erhaben wie der Ausblick auf die Geschehnisse rund ums Fahrzeug.

Nobel ist, was man hört und nicht hört. Das Akustikglas der Frontscheibe und vorderen Seitenscheiben dämpft die Geräusche. Beschleunigungs-Radsensoren messen Vibrationen und unterstützen dadurch das System, Fremdgeräusche vorbeugend zu eliminieren. Die Fahrgeräuschunterdrückung eliminiert Störfrequenzen über die Lautsprecher durch Gegenfrequenzen.

Das Lexicon Soundsystem des Genesis GV80 (1.120 Euro), das die aktive Fahrgeräuschunterdrückung integriert, eliminiert schlechte Laune mit 18 Lautsprechern samt 8-Zoll-Subwoofern unter den Sitzplätzen.

Hinter den Sitzen tut sich nach dem Öffnen der elektrischen Heckklappe (Stehhöhe darunter: mehr als 1,90 Meter) ein sehr tiefer, breiter, im hinteren Teil nicht sonderlich hoher Gepäckraum auf. Auch der bietet mit 735 Liter üppig Volumen. Und noch einiges mehr.

Eine 12-V-Steckdose sitzt auf links, ein Ablagenetz auf rechts. Verzurrhaken finden sich am Ladeboden und fünf Ablagefächer im Kofferraumboden. Darüber spannt sich eine solide Laderaumabdeckung.

Das Kofferraumvolumen lässt sich mit der verschiebbaren Rückbank variieren. Liegt die Sitzbanklehne in der Ebene, ergibt sich daraus im Genesis GV80 Fünfsitzer ein Ladevolumen von 2.152 Liter. Die Banklehnen lassen sich komfortabel per Tastendruck vom Kofferraumende flachlegen. Der Genesis GV80 geht im Laderaum so komfortabel zu Ende, wie es im Cockpit losging.