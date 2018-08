BMW 540d Touring im Test

Der Touring ist in der BMW 5er-Reihe traditionell der Favorit. Warum, das offenbart sich im 320 PS starken 540d Touring – Test BMW 540d Touring xDrive.

Erster Kontakt und erster Eindruck im Test

Größer ging´s nicht? Der Schlüssel in der Hosentasche trägt auf. Schlüssel? Beinahe so groß wie ein Kompakthandy ist das Ding, und es verfügt über ein Display auf der Rückseite. So muss das in der neuen 5er Touring Generation wohl sein. Voll Elektronik, volle Tasche, voll in die Hose – Geschmacksache.

Was sagt der Hersteller über den neuen 5er Touring?

Wer einen BMW 5er bestellt, bestellt zumeist den Touring. Der 5er Touring verkaufte sich in den vorigen vier Generationen über eine Million Mal. Fortsetzung folgt: dynamisch, motorisch und sicherheitstechnisch verbessert und auch im Platzangebot.

In vielem ähneln sich dabei 5er Kombi und 5er Limousine. Im Cockpit gleichen sie sich fast. Das Gleiche gilt für die Bedienung und die Sicherheitsausstattung.

Das Thema Sicherheit ist so präsent wie nie zuvor. Zu den Fahrassistenten zählen der Querverkehr- und Vorfahrtwarner, der Spurhalteassistent, der Radartempomat und weitere die Fahrt absichernde Dinge. Und das sogar vernetzt: Werden gefährliche Straßensituationen von anderen (vernetzten) Fahrzeugen von BMWs Fahrzeugflotte erkannt, wird dies als Gefahrenvorschau ins Navigationssystem eingespielt. Damit erreicht der neue BMW 5er Touring ein höheres Sicherheitsniveau als BMWs Topmodell 7er.

Was sagen die Mitfahrer im Test über den 5er Touring?

Die Stärken des 5er Kombis im Vergleich zu 5er Limousine offenbaren sich beim Platz nehmen im Fond und beim Beladen.

Mit 4,94 Meter Länge baut der Fünfer Touring zwar nur ein paar Millimeter länger als der Fünfer mit Stufenheck, aber dann: Auf der Rückbank sitzt man besser wegen mehr Bewegungsfreiheit als im alten 5er Kombi und der hoch bauenden Rückbanklehne. Der Kopfraum fällt wegen der spät abfallenden Dachlinie und der Fußraum wegen reichlich Kniefreiheit üppig aus. Feudales Sitzen, feudales Reisen. Fast wie im 7er? Fast?

Mehr Volumen bietet auch der Gepäckraum gegenüber dem Vormodell. Allerdings nur ein paar Literchen mehr: 10 Liter in der Normalkonfiguration und 30 Liter bei umgeklappter Rückbanklehne. Die ist dreigeteilt umlegbar und wenn sie komplett in der Horizontale verschwindet, wächst das Laderaumvolumen von 570 auf 1.700 Liter. Das ist eine Menge Platz, aber nicht top. Im direkten Konkurrenten, dem Mercedes E-Klasse T-Modell, kommen 640 bis 1.820 Liter unter.

Vom Kofferraumvolumen hat der 5er Kombi der 5er Limousine zwar lediglich 30 Liter voraus (540 Liter), aber von der Leichtigkeit des Ladens eine Menge mehr. Die weit niedrigere Ladekante und gut gelöste Details machen den Unterschied. Etwa das für den BMW Touring typische, separat zu öffnende Heckfenster, mit dem man den Einkauf in einer engen Parklücke mal eben über die geöffnete Heckscheibe von oben in den Kofferraum einladen kann. Oder die mit einem Fußkick zu öffnende und zu schließende sensorgesteuerte Heckklappe, unter der man auch mit 1,90 Meter noch stehen kann.

Praktisch ist auch, dass sich das Gepäcktrennnetz und die Laderaumabdeckung in zwei separaten Kassetten im Kofferraumboden verstauen lassen. Und auch um die Anhängelast steht es im 540d Touring xDrive gut. Bis zu zwei Tonnen schwere Anhänger dürfen gezogen werden.