Automesse Paris 2016: Neuheiten, neue Autos und Studien

Testen durften wir noch nicht, aber schon Probe sitzen, schauen und staunen. Ein Rundgang über die Pariser Automesse, die Mondiale De l´Automobile 2016 – viele Neuheiten, neue Autos und Studien. Schauen Sie selbst, was es im Jahr 2017 an neuen Fahrzeugen geben wird und in den nächsten Jahren noch so geben könnte.

BMW X2 Concept Paris 2016 – Noch ein Konzept, aber wenn er so käme, wäre der Erfolg des neuen BMW X2 schon vorprogrammiert. Und er wird fast so kommen.

Der neue Land Rover Discovery – ein Konzept hat Bestand: Sieben Sitze und viel Platz bietet auch der neue Land Rover Discovery.



Opel Ampera-e – kompakter und genauso unter Strom: Der neue Opel Ampera-e tankt, deutlich kompakter geraten, wie der alte Ampera an der Steckdose oder Ladestation.

Infiniti QX Sport Paris 2016 – gut aussehen ist wichtiger als die absolute Geländegängigkeit. So lässt es Infinitis Studie zumindest vermuten. Damit passt der Infiniti SUV in seine Zeit, in der SUVs nur noch selten offroad gehen.

Vision Mercedes Maybach Studie Paris 2016 – Die Vision Mercedes Maybach ist ein Sportwagen der zweifellos schwer Eindruck macht. Nicht nur wegen seiner Länge. Ob er kommt? Fraglich. Wahrscheinlich nicht.