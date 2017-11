Auf Tour: Die Hochkönig Straße

Die Hochkönig Straße verläuft unterhalb Österreichs zweithöchstem Gletscher. Sie ist eine der beliebtesten Motorradstrecken im Salzburger Land. Wir fahren sie mit dem Jaguar F-Pace und kehren im Urslauerhof in Maria Alm direkt an der Hochkönig Straße ein.

Die Straße: Die Hochkönig Straße

Die Hochkönig Straße, die 1973 als österreichische Bundesstraße eingestuft wurde, ist nicht nur in einem Teil eine der wichtigsten innerösterreichischen Verbindungen von West nach Ost, sondern eine für Autofahrer besondere Strecke.

Die B164 windet sich auf 75 Kilometern Länge von Bischofshofen im Tal der Salzach unterhalb des Hochkönigs und den Dientener Bergen entlang bis zum ganzjährig geöffneten Dientener Sattel. Dann geht’s vom Sattel aus 1.342 Meter Höhe und mit bis zu 18 Prozent Gefälle wieder hinab ins Tal nach Saalfelden am Steinernen Meer.

Am 5. September 1826 erklomm der Theologieprofessor Peter Carl Thurwieser den Hochkönig auf der ersten Touristenbesteigung. Der Tourist der Neuzeit fährt unterhalb des Gipfels. Wenn er Glück hat in einem Jaguar F-Pace, der sich mit seinem 300-PS-Diesel als wahrer Gipfelstürmer erweist. Die schönsten Passagen liegen am Filzensattel, an der Passhöhe am Dientener Sattel und im kurvigen Teil zwischen Bischofshofen und Mühlbach. Dieser verläuft ganz in der Nähe von unserem Hotel – wie praktisch.